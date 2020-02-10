Мосгорсуд отменил арест акций банка "Восточный" на 2,5 млрд рублей

В Baring Vostok удовлетворены решением суда

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка "Восточный" номинальной стоимостью порядка 2,5 млрд рублей, принадлежащих Evison Holdings, и наложенный в рамках так называемого дела Baring Vostok. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель компании Кирилл Рубальский.

"Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда от 3 сентября 2019 года и отправил материалы дела в суд первой инстанции для нового рассмотрения", - сказал собеседник агентства.

Рубальский пояснил, что арест был наложен на акции "Восточного" в рамках уголовного дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег. По его словам, под арест попали акции номинальной стоимостью около 2,5 млрд рублей, то есть на сумму установленного следствием ущерба по уголовному делу.

Арест был наложен для обеспечения гражданского иска, который был заявлен "Восточным" как потерпевшим по уголовному делу, уточнил Рубальский.

Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, в настоящее время владеет 41,63% капитала "Восточного".

В Baring Vostok "Интерфаксу" заявили, что удовлетворены решением Мосгорсуда, и добавили, что в связи с отменой ареста акций также снят запрет голосования ими.

"Суд высшей инстанции профессионально разобрался в ситуации и принял единственно обоснованное решение. Данный арест был одним из шагов хорошо спланированной рейдерской атаки. Мы рады, что российская правовая система доказала свою состоятельность и сумела обнаружить ошибки и нарушения судов первой инстанции, и надеемся, что это будет первым шагом к разрешению этого абсурдного дела", - отметили в фонде.

Фигурантам так называемого дела Baring Vostok, в том числе Калви, вменена растрата 2,5 млрд рублей "Восточного" путем выдачи банком невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года (часть 4 статьи 160 УК РФ).

Как сообщалось, "Восточным" по делу был заявлен гражданский иск о возмещении ущерба на 2,5 млрд рублей.

В настоящее время начавшееся год назад расследование завершено. С декабря стороны знакомятся с материалами дела. Всего по делу в качестве обвиняемых проходят семь человек. Никто из них не признает вину.

Калви заявлял, что расследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным" и было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте - Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым ("Финвижн Холдингс" Аветисяна сейчас имеет 42,01% в капитале банка - ИФ). Юсупов и Аветисян отрицают связь уголовного дела с внутрикорпоративным конфликтом.