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Банк "Восточный" отказался от иска к ЦБ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Банк "Восточный" отказался от судебного требования к Банку России в лице его амурского отделения признать незаконным штраф на основании протокола по жалобе компании Evison Holdings (акционер "Восточного", подконтрольна Baring Vostok). Об этом "Интерфаксу" сообщили в Арбитражном суде Амурской области в понедельник.

Дело Baring Vostok

Представитель банка заявил об отказе от иска 20 июля на заседании суда. Суд решил прекратить производство по делу.

Протокол в отношении банка "Восточный" по жалобе Evison был составлен в феврале текущего года. Акционер отмечал, что не видит полную картину деятельности "Восточного". В марте банк был оштрафован на полмиллион рублей за отказ предоставить компании Evison необходимые документы.

В мае банк обратился с исковым требованием отменить постановление о наложении штрафа, отмечая, что требования на предоставление информации поступили от неуполномоченного лица.

Банк "Восточный" с осени 2018 года переживает корпоративный конфликт, сторонами в котором выступают Evison с 41,63% капитала банка и "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна с 42,01%.

В мае прошлого года Арбитражный суд Амурской области обязал Evison Holdings исполнить колл-опцион "Финвижн" на 9,99% акций банка. Baring Vostok утратил контроль над "Восточным", спорные акции были списаны в пользу "Финвижн".

Банк Восточный Арбитраж Амурской области Банк России Финвижн Evison Baring Vostok Артем Аветисян

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