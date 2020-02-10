Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Волховском районе Ленинградской области следователи устанавливают обстоятельства смерти 16-летнего подростка во время занятий, сообщила пресс-служба областного управления Следственного комитета РФ (СКР).

По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.

"По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка, на место происшествия выехали следователи", - отмечается в сообщении. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.