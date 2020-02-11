Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:48

"Трансперенси Интернешнл" откроет антикоррупционный центр в Москве

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Организация "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл" открывает московское отделение, сообщает во вторник пресс-служба центра.

"Мы открываем антикоррупционный центр в Москве и Московской области, пятое региональное подразделение "Трансперенси" в России. У нас уже действуют четыре центра в Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Барнауле", - отмечается в сообщении.

Руководителем нового подразделения стала журналист Дарья Бурлакова. Проектная группа центра сосредоточится на решении проблем, связанных с коррупцией в социальной сфере, - в вопросах строительства, питания в школах и детских садах, ЖКХ, мусора и других, отмечают в "Трансперенси".

В сообщении говорится, что "гарантировать помощь всем москвичам и жителям Подмосковья по всем заявлениям мы не сможем: проблем много, часть из них не имеет локального решения, однако мы будем отвечать на все поступающие обращения".

Если ситуацию смогут решить в центре, этим займется московская команда, если не смогут помочь напрямую, то, возможно, перенаправят обращение в медиа, НКО или органы власти, а "если история безнадежная - мы вам честно об этом скажем".

В центре помогут найти решение с помощью правовых методов, привлечения общественного внимания, с организацией местного сообщества, с проведением расследований и исследований, проведением мероприятий и другим.

Трансперенси Интернешнл Transparency International

Новости

"Ростелеком", "Открытие" и "ЛУКОЙЛ" опробуют оплату с использованием биометрии на АЗС

"Ростелеком", "Открытие" и "ЛУКОЙЛ" опробуют оплату с использованием биометрии на АЗС

Песков заявил, что Козак на новой должности займется "украинскими делами"

Песков заявил, что Козак на новой должности займется "украинскими делами"
Изменение Конституции

Источник допустил, что голосование по изменению Конституции пройдет 22 апреля

Изменение Конституции

Рабочая группа не обсуждает обнуление президентских сроков после изменения Конституции

Рабочая группа не обсуждает обнуление президентских сроков после изменения Конституции

"Ъ" узнал о требовании бизнеса компенсировать затраты на "Доступный интернет"

"Ъ" узнал о требовании бизнеса компенсировать затраты на "Доступный интернет"

Дело эксперта Фонда Горчакова связано с опубликованной свадебной фотографией

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

В понедельник в Москве "минировали" метро и храм Христа Спасителя

В понедельник в Москве "минировали" метро и храм Христа Спасителя

Что случилось этой ночью: вторник, 11 февраля

Счетная палата проверит использование Промсвязьбанком взносов АСВ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');