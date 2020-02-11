"Трансперенси Интернешнл" откроет антикоррупционный центр в Москве

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Организация "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл" открывает московское отделение, сообщает во вторник пресс-служба центра.

"Мы открываем антикоррупционный центр в Москве и Московской области, пятое региональное подразделение "Трансперенси" в России. У нас уже действуют четыре центра в Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Барнауле", - отмечается в сообщении.

Руководителем нового подразделения стала журналист Дарья Бурлакова. Проектная группа центра сосредоточится на решении проблем, связанных с коррупцией в социальной сфере, - в вопросах строительства, питания в школах и детских садах, ЖКХ, мусора и других, отмечают в "Трансперенси".

В сообщении говорится, что "гарантировать помощь всем москвичам и жителям Подмосковья по всем заявлениям мы не сможем: проблем много, часть из них не имеет локального решения, однако мы будем отвечать на все поступающие обращения".

Если ситуацию смогут решить в центре, этим займется московская команда, если не смогут помочь напрямую, то, возможно, перенаправят обращение в медиа, НКО или органы власти, а "если история безнадежная - мы вам честно об этом скажем".

В центре помогут найти решение с помощью правовых методов, привлечения общественного внимания, с организацией местного сообщества, с проведением расследований и исследований, проведением мероприятий и другим.