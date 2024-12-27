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Иноагентами стали рэпер Лигалайз и "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов четырех граждан и два проекта.

Иноагентами признаны активист Данила Беляков, журналист Алексей Ковалев, священник Андрей Львов и рэпер Андрей Меньшиков (Лигалайз), а также медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review" и проект "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании".

По данным министерства, Беляков, Ковалев, Львов и Меньшиков сейчас живут за границей. Им всем вменяют распространение фейков о политике и решениях российских властей, а также участие в распространении контента иноагентов.

Беляков также выступал против СВО и распространял сообщения нежелательных для России организаций, следует из пресс-релиза.

Ковалеву и Меньшикову еще вменили распространение фейков, направленных на формирование негативного образа российской армии.

Меньшиков, по сведениям Минюста, также выступал против СВО, негативно высказывался о россиянах и "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ".

Медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review" участвовал в распространении контента иноагентов и "взаимодействовал с организациями, включенными в реестр иностранных агентов", а также распространял фейки о политике и решениях российских властей.

"Проект "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании" распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Взаимодействовал с изданием, включенным в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - заявил Минюст.

Минюст Алексей Ковалев Данила Беляков Андрей Львов Андрей Меньшиков СВО Трансперенси Интернешнл-Россия
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