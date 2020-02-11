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МВД РФ предложило фиксировать техосмотр на видео

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В МВД России разработали правила ведения единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО), сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.

"Предусматривается усовершенствование процедуры формирования системы техосмотра, которая связана с введением видеофиксации прохождения техосмотра, оформлением электронной диагностической карты, а также с возложением контроля за проведением техосмотра на полицию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Эти идеи отражены в разработанных МВД проектах двух постановлений правительства РФ.

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По данным МВД, целью нововведений является исключение фальсификации техосмотра и качественная проверка технического состояния машин, что позволит снизить процент аварий из-за неисправности автомобилей.

Правилами ведения системы техосмотра регламентированы особенности оформления диагностических карт, присвоения им статуса действующих, архивных или аннулированных, специфика и сроки их хранения в информационной системе. Кроме того, устанавливаются возможные способы защиты данных электронных документов.

"В правилах также определяется порядок взаимодействия системы техосмотра с информационной системой обязательного страхования, а также порядок информационного и практического взаимодействия всех участников, задействованных в осуществлении процедуры техосмотра", - сказали в МВД.

Сейчас проекты правовых актов проходят общественное обсуждение на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.

Ранее сообщалось, что государственный надзор за деятельностью компаний и индивидуальных предпринимателей, занимающихся техосмотром, было предложено поручить подразделениям МВД. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов в начале февраля.

МВД

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