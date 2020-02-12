ГИБДД дадут право аннулировать результаты незаконных техосмотров

"Коммерсантъ" пишет, что техосмотр покупают около 80% автовладельцев

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ГИБДД получит право аннулировать диагностическую карту с результатами техосмотра, если выяснится, что машина диагностику на пункте ТО не проходила или техосмотр проходил с нарушениями. Это следует из проекта поправок в правила прохождения ТО, который МВД опубликовало на портале regulation.gov.ru. На проект обратил внимание "Коммерсантъ".

По новым правилам, автоинспектор будет обязан сообщить в страховую компанию, что результаты техосмотра аннулированы. Также он будет должен инициировать процедуру по привлечению к ответственности оператора техосмотра, который выдал диагностическую карту с нарушением. Что будет должен делать страховщик, узнав об аннулировании диагностической карты, в правилах не уточняется.

Поправки вступят в силу 8 июня 2020 года вместе с новой редакцией закона о техосмотре, пишет газета.

Они также предполагают, что диагностика будет фиксироваться на фото трижды - перед, во время и в конце осмотра, снимки будут храниться в "облаке" МВД. Вводить видеофиксацию процедуру министерство не планирует, узнал "Коммерсантъ". По его данным, такая возможность обсуждалась в ходе подготовке реформы в 2018–2019 годах, но от нее решили отказаться, так как для хранения видеозаписей нужны значительные мощности.

Все подготовленные изменения должны исключить возможность для граждан покупать диагностические карты без проведения реального ТО. По сведениям издания, сейчас в Москве такая карта стоит от 1000 до 1200 рублей. Ссылаясь на оценки Минэкономразвития и неназванных независимых экспертов, "Коммерсантъ" пишет, что техосмотр покупают около 80% автовладельцев.

27 июля 2020 года вступят в силу поправки в КоАП о штрафе в 2000 рублей за вождение машины без техосмотра, предполагается, что их можно будет выписывать не чаще раза в сутки.

11 февраля в МВД пообещали подготовить проект постановления правительства о единой автоматизированной информационной системе техосмотра (ЕАИСТО), в которой будут храниться цифровые диагностические карты. Содержательная часть документа пока неизвестна. По информации издания, речь идет о создании сервиса, который позволит гражданам (например, при покупке автомобиля) по VIN проверить срок действия диагностической карты, название оператора, проводившего диагностику машины, и, возможно, пробег, зафиксированный на последней диагностике.