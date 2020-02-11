"Балтика", Heineken и AB InBev Efes выходят из российского Союза пивоваров

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Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Лидеры российского пивного рынка - пивоваренные компании "Балтика" (Carlsberg Group), Heineken и AB InBev Efes решили выйти из состава Союза производителей пивобезалкогольных напитков России.

Причиной послужили "принципиальные разногласия с другими членами союза относительно стратегии по борьбе с нелегальным рынком, включая вопросы государственного регулирования цен, рецептурных ограничений и дифференцированного подхода в акцизной политике", говорится в сообщении "Балтики".

По мнению компаний, союз должен заниматься поиском и продвижением в государственных органах мер профилактики нелегального рынка пива, но эта работа не должна подменяться ограничением конкуренции между законопослушными участниками рынка.

Создание конкурентных преимуществ одних членов союза перед другими, в том числе путем ограничения ценовой политики, производственных процессов и создания преференций в области акцизной политики, "прямо противоречит пониманию нашими компаниями целей и задач союза, в связи с чем компании "Балтика", Heineken, AB InBev Efes приняли решение о выходе из него", отмечается в сообщении.

В Союзе пивоваров, в свою очередь, заявили, что основная причина разногласий заключалась в позиции по минимальной розничной цене на пиво как одного из механизмов борьбы с нелегальным оборотом. Об этом говорится в сообщении организации.

Союз также сообщил, что 11 февраля состоялось общее собрание его участников, в ходе которого обсуждались ряд актуальных проблем отечественного пивоварения и рассматривались возможные способы их решения. Часть предлагаемых мер не нашла поддержки у трех членов союза (ООО "Пивоваренная компания "Балтика", ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен" и АО "АБ ИнБев Эфес"), представители которых покинули общее собрание, сообщил союз. Собрание продолжило работу, поскольку после ухода представителей трех компаний кворум сохранился.

По данным Союза пивоваров, он объединяет 97 компаний, которые выпускают более 80% пива в стране. Большинство компаний, перечисленных на сайте союза, - относительно небольшие региональные производители. Сопоставимых по масштабам бизнеса с тремя международными компаниями, которые заявили о выходе из союза, в его составе нет.