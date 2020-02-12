Союз российских пивоваров сменил руководителя после ухода трех лидеров рынка

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Союз российских пивоваров сменил председателя после выхода из организации трех крупнейших компаний - "Балтики" (Carlsberg Group), Heineken и AB InBev Efes. Выходца из "Сан ИнБев" (AB InBev) Андрея Губку сменил Даниил Бриман, президент холдинговой компании "Сибирь", сообщил союз.

Бриман уже был председателем союза в 2009-2010 годах.

С 2005 года он был вице-президентом по персоналу и административным вопросам "Балтики", с 2006 года также возглавлял дирекцию по корпоративным связям и информации компании. В 2011 году он стал гендиректором ОАО "Хлебный дом" Fazer Group, в 2013 году - возглавил подразделение Bork.

Сейчас он является президентом и совладельцем ООО "Холдинговая компания "Сибирь".

Союз заявил, что выход трех международных компаний не скажется на деятельности организации и она "продолжит отстаивать принципы честного пивоварения".

Заявления этих компаний о выходе из Союза организация назвала "заранее спланированной акцией", вызванной их нежеланием существующие на рынке проблемы.

"Сообщения о выходе "Балтики" (часть Carlsberg Group), "Хейнекен" и "АБ ИнБев Эфес" появились в СМИ 11 февраля менее, чем через два часа после ухода представителей указанных компаний из зала проведения Общего собрания членов Союза российских пивоваров. Официальных заявлений о выходе этих трех компаний из Союза по состоянию на 16:00 мск 12 февраля 2020 года не поступало", - указали в союзе.

Причиной выхода из Союза трех компания "Балтика" назвала "принципиальные разногласия с другими членами союза относительно стратегии по борьбе с нелегальным рынком, включая вопросы государственного регулирования цен, рецептурных ограничений и дифференцированного подхода в акцизной политике".

Создание конкурентных преимуществ одних членов союза перед другими, в том числе путем ограничения ценовой политики, производственных процессов и создания преференций в области акцизной политики, "прямо противоречит пониманию нашими компаниями целей и задач союза, в связи с чем компании "Балтика", Heineken, AB InBev Efes приняли решение о выходе из него", отметила компания.

"Вопрос о возможности введения минимальной розничной цены на пиво не является попыткой ограничить конкуренцию или создать преференции на рынке для отдельных компаний. По данным аналитики, в последние несколько лет значительные объемы пивоваренной продукции продаются по промоакциям, в том числе значительная часть этого пива продается существенно ниже себестоимости, - возражают в союзе. - Это позволяет говорить о том, что ряд участников пивоваренного рынка уже несколько лет проводит политику демпинга и недобросовестной конкуренции. Такая политика является одной из ключевых причин стимулирования серого рынка пива и не дает возможности большинству пивоваров развивать в таких условиях цивилизованный бизнес".

Союз выступает против ценового "демпинга, который имеет место на рынке", и "считает ненормальной ситуацию, когда в легальной рознице бутылка пива продается дешевле бутылки питьевой воды": "Это дискредитирует пиво как продукт в глазах потребителя, не развивает культуру потребления и оказывает прямое влияние на повышение уровня алкоголизации населения".

МРЦ - не единственная мера по борьбе с серым рынком, которую предлагает союз, но, по его мнению, наиболее эффективная и быстрая. Кроме того, она не требует затрат на создание специальной инфраструктуры.

Еще один спорный вопрос - допустимое содержание несоложеных продуктов в пиве. Компании-участницы союза высказались против увеличения допустимой доли несоложеных продуктов в пиве до 50%, как это предусмотрено новым техрегламентом ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" и проектом нового ГОСТ на пиво.