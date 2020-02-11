СПЧ направил в рабочую группу свои предложения по изменению Конституции

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил свои предложения по изменению Конституции сопредседателю рабочей группы и главе комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову.

"Члены Совета предоставили большой пакет предложений, который передан в рабочую группу", - сказала "Интерфаксу" зампред СПЧ Ирина Киркора во вторник. Она рассказала, что предложения связаны со стимулированием развития предпринимательской деятельности, усилением защиты семьи, развитием общественного контроля.

Вместе с тем Киркора отметила, что многие представители СПЧ, направившие предложения и являющиеся юристами, говорят о том, что "преамбула - неизменяемая часть Конституции, поскольку нет положений, позволяющих ее менять".

Зампред СПЧ сказала, что этого нет в предложениях, направленных в Думу, поскольку не был достигнут консенсус по этому вопросу - "кто-то говорит о том, что раз нет запрета по изменению - почему бы и нет, но я это мнение не разделяю".

Ранее в феврале Крашенников говорил, что поправки в преамбулу Конституции можно вносить по той же процедуре, что и изменения в третью-восьмую главы Основного закона. Статья 136 Конституции предусматривает, что поправки к главам 3-8 принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей регионов.