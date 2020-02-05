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Крашенинников разъяснил порядок изменения преамбулы Конституции

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Поправки в преамбулу Конституции можно вносить по той же процедуре, что и изменения в третью-восьмую главы, считает председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Изменение Конституции

В законе процедура изменения преамбулы никак не регулируется. Статья 136 Конституции предусматривает, что поправки к главам 3-8 принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей регионов.

Ранее Крашенинников высказывал мнение, что в процессе внесения изменений в Конституцию, "скорее всего, поправки в преамбулу будут вноситься".

Президент Владимир Путин 20 января внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию. Документ прошел первое чтение 23 января. Теперь продолжается обсуждение новых поправок, которые предложили депутаты, сенаторы, партии и общественные организации. Среди них есть предложения изменить преамбулу Конституции.

Павел Крашенинников Владимир Путин Конституция Госдума

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