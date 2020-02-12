Производитель "Суперджетов" подал третий иск к "ИрАэро"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) подало в Арбитражный суд Москвы третий по счету иск к иркутской авиакомпании "ИрАэро", следует из картотеки суда.

Сумма иска - 13,175 млн рублей, суть требований не раскрывается. Иск пока не принят к производству.

В "ИрАэро" "Интерфаксу" пояснили, что юристы компании пока знакомятся с иском, а потому суть исковых требований не уточняют. Комментариями ГСС агентство пока не располагает.

В декабре 2019 года ГСС подали иск в Арбитражный суд Москвы к "ИрАэро", требуя от перевозчика 941,4 млн рублей. В эту сумму включены долги по аренде самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), долги по техническим резервам и пени. Этот иск суд рассмотрит 21 февраля 2020 года.

В ответ "ИрАэро" подала иск к ГСС на 1,854 млрд рублей. Предварительные слушания по нему назначены на 6 апреля. Претензии перевозчика к ГСС связаны с неудовлетворительным техническим состоянием SSJ-100 с момента начала эксплуатации самолетов в 2016 году.

Кроме этого, как сообщалось, ГСС подали в Арбитражный суд Москвы иск к "ИрАэро" на 62,58 млн рублей или, как указывается в материалах суда, на $1,004 млн. Он будет рассмотрен 2 апреля.

"ИрАэро" взяла в лизинг у "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) девять SSJ-100, из них четыре машины были новыми, остальные ранее эксплуатировались авиакомпаниями Red Wings и "Ямал".