Рогозин анонсировал 18 пусков с Байконура в 2020 году

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В 2020 году "Роскосмос" запланировал 18 космических пусков с Байконура, сообщил в эфире радио "Комсомольская правда" глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он добавил, что это предварительный план.

Ранее "Роскосмос" объявлял, что на текущий год намечено больше сорока пусков российских космических ракет, в том числе с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Гвианского космического центра.

В 2019 году Россия провела запустила 25 российских ракет. Вице-премьер Юрий Борисов отмечал, что пусковая программа на 2019 год была выполнена чуть более чем на половину. Рогозин в начале 2019 года говорил, что на год запланировано 45 пусков, включая пуски ракет военного назначения, которые осуществляют расчеты Минобороны: "Изделие наше, но запуск обеспечивается министерством обороны".