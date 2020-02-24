В марте в Москве обсудят борьбу с космическим мусором
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Встреча глав "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и Европейского космического агентства (ЕКА) Яна Вернера пройдет в марте в Москве, сообщили в понедельник в пресс-службе госкорпорации.
Как отметили в пресс-службе, 12 марта они обсудят вопросы сотрудничества между двумя организациями.
По ее данным, стороны обсудят "состояние работ по подготовке к запуску проекта ExoMars-2020, а также возможное взаимодействие по проблематике техногенной засорённости космического пространства".
В прошлом году Рогозин и Вернер встречались на авиационно-космическом салоне МАКС.
Миссия ExoMars-2020 является вторым этапом проекта ExoMars. Она реализуется "Роскосмосом" в тесной кооперации с ЕКА и головным предприятием с европейской стороны - итальянским подразделением Thales Alenia Space.
Космический аппарат ExoMars-2020 включает в себя десантный модуль с посадочной платформой, разработанные российской стороной, перелетный модуль и марсоход европейского производства. Научная аппаратура будет располагаться как на борту европейского марсохода, так и на борту российской посадочной платформы.
Цель проекта - исследование поверхности и подповерхностного слоя Марса в непосредственной близости к месту посадки, проведение геологических исследований и поиск следов возможного существования жизни на планете.