В марте в Москве обсудят борьбу с космическим мусором

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Встреча глав "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и Европейского космического агентства (ЕКА) Яна Вернера пройдет в марте в Москве, сообщили в понедельник в пресс-службе госкорпорации.

Как отметили в пресс-службе, 12 марта они обсудят вопросы сотрудничества между двумя организациями.

По ее данным, стороны обсудят "состояние работ по подготовке к запуску проекта ExoMars-2020, а также возможное взаимодействие по проблематике техногенной засорённости космического пространства".

В прошлом году Рогозин и Вернер встречались на авиационно-космическом салоне МАКС.