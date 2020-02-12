Песков подтвердил проработку возможности расширить функции судов присяжных

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле пока нет решений о расширении функций судов присяжных, но этот вопрос продолжает обсуждаться и прорабатываться на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что эта тема "неоднократно фигурировала" и "стояла на повестке дня".

Пескова попросили прокомментировать предложение председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева передать судам присяжных предпринимательские дела и дела по особо тяжким категориям, за исключением тех, что содержат гостайну.

Лебедев высказал эти предложения 11 февраля на совещании судей и призвал не затягивать обсуждение этого вопроса. Он отметил, что эти инициативы исходят от него лично и основаны на судебной практике, судебной статистике и правоприменительной практике.

Присутствовавший на совещании судей спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что депутаты будут учитывать все, что говорилось судьями на этом совещании.