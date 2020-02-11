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ВC предложил рассматривать особо тяжкие и "экономические" дела с участием присяжных

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России выступает за расширение полномочий суда присяжных.

"Считаю возможным передать коллегиям присяжных рассмотрение уголовных дел особо тяжкой категории и уголовных дел в сфере предпринимательской деятельности", - сказал председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев на совещании судей.

Исключения, по словам Лебедева, должны составлять дела, материалы которых содержат сведения, составляющие государственную тайну.

ВС РФ Вячеслав Лебедев

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