ВC предложил рассматривать особо тяжкие и "экономические" дела с участием присяжных
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России выступает за расширение полномочий суда присяжных.
"Считаю возможным передать коллегиям присяжных рассмотрение уголовных дел особо тяжкой категории и уголовных дел в сфере предпринимательской деятельности", - сказал председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев на совещании судей.
Исключения, по словам Лебедева, должны составлять дела, материалы которых содержат сведения, составляющие государственную тайну.