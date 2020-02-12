Центр Хруничева изготовит семь ракет "Протон-М" для коммерческих пусков

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Центр имени Хруничева начал работу над семью ракетами "Протон-М" для коммерческих заказчиков. Об этом сообщил глава предприятия Алексей Варочко.

"В заделе остается семь машин, которые мы делаем в интересах коммерческих пусков", - сказал Варочко в ходе посещения предприятия членами Российского союза ветеранов и клуба военачальников.

Он сообщил также, что в 2017 году предприятие имело задолженность в 21 ракету-носитель "Протон-М", которая в настоящее время ликвидирована. В частности, полностью закрыты долги перед Минобороны, которое завершило использование этих носителей в конце 2019 года.