Рогозин назвал причину долгов Центра имени Хруничева

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В "Роскосмосе" назвали причину многомиллиардных долгов Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что причиной появления задолженности предприятия стала "логистика производства которая существует на предприятиях". По его словам, логистика "не позволяет выпускать эти изделия с достаточной себестоимостью и иметь необходимую маржу, которая позволила бы обеспечить амортизацию производства и его дальнейшее развитие".

Между тем глава госкорпорации отметил, что за год объем долгов Центра имени Хруничева сократился на несколько десятков миллиардов рублей.

"Если у нас в предыдущем году задолженность была 117 млрд рублей, у центра Хруничева, - это именно штрафы, кредиты и дефицит операционной деятельности, то за год нам удалось сократить эту задолженность на несколько десятков миллиардов рублей", - сказал Рогозин.

По его словам, точные цифры будут известны в конце года.

В марте гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил, что предприятие имеет задолженность на сумму 84 млрд рублей, которую необходимо полностью ликвидировать через два-три года. При этом, по его словам, стоит задача уже в текущем году закрыть все накопленные с 2011 по 2016 годы долги перед "Роскосмосом".

"Согласно намеченному плану в 2021-2022 годах мы должны выйти из долгов. Мы не должны рассчитывать только на господдержку, работаем сами, стараемся договорные обязательства выполнять в срок. Когда я только пришел на предприятие, у нас было 297 просроченных этапов, на сегодня их осталось 18. По дебиторской задолженности с Минобороны тоже практически погасили полностью - у нас в долгах осталось всего четыре просроченных этапа. Все, что было связано с поставкой "Протонов", разгонных блоков - мы эти долги закрыли", - сказал Варочко.