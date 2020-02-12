Матвиенко предложила сенаторам обсудить поправки в Конституцию 14 февраля

"Давайте, что называется, поговорим, "пожуём", пообсуждаем", - сказала она

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить предлагаемые поправки в Конституцию на "круглом столе" в пятницу 14 февраля. Так она на пленарном заседании отреагировала на предложения поскорее провести такую дискуссию.

"Давайте мы, не откладывая, соберем "круглый стол", пригласим всех заинтересованных сенаторов и, что называется, поговорим, "пожуём", пообсуждаем. Это не лишним точно будет", - сказала она.

На этом же заседании зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина сказала, что сомневается, нужна ли в Конституции поправка о назначении генпрокурора и его заместителей президентом, а не Советом Федерации, как было до сих пор.

Президентский законпроект о поправке в Основной закон сохраняет действующий порядок. Такую поправку же предложили в него внести во втором чтении.

"Я не вижу пока убедительных аргументов в пользу того, чтобы отступить от того механизма назначения и освобождения, который предложен в законопроекте президента", - сказала Мизулина.

Она напомнила, что прокуратура - единственный орган, который имеет право выдвигать обвинение против гражданина и отстаивать его в суде.

"Это огромная власть, только выдвижение обвинения лишает вас всего, репутации, это печать на многие века, это очень серьезно. Противостоять такой обвинительной власти человеку очень трудно. Вы видите, сколько мы вносим поправок в уголовно-процессуальное законодательство, сколько претензий - к президенту постоянно, к нам - чтобы механизм уголовных репрессий не бил по людям невиновным", - сказала сенатор.

"Мне представляется, что все-таки нет достаточной аргументации, чтобы сводить все только к консультациям. Да, это удобно генеральному прокурору, да, это удобно прокурорам субъектов - давайте вещи называть своими именами. Но неслучайно президент предложил не такой механизм. Я полагаю, что это лучший механизм учитывать те риски, которые содержит в себе обвинительная власть", - сказала Мизулина.

Кроме того, по словам сенатора, на ее региональных встречах с гражданами обсуждался вопрос о том, когда и как пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

"У людей это один из важнейших вопросов - как будет проходить общероссийское голосование, как они будут услышаны", - отметила она.

По мнению Мизулиной, было бы более правильно провести такое голосование до подписания закона президентом, а не после. Это "более соответствует тому, что ожидали бы люди от общероссийского голосования", считает сенатор. По ее мнению, эту процедуру можно было бы начать после одобрения закона парламентом параллельно с обсуждением поправок в законодательных и представительных органах власти регионов.