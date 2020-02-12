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Думский комитет одобрил поправку о пожизненном сенаторстве для экс-президентов

Он также рекомендовал принять поправку об увеличении президентской квоты в Совфеде

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал включить в президентский законопроект о поправке в Конституцию предложение о пожизненном статусе сенатора для бывших президентов России и об увеличении президентской квоты в Совфеде до 30 человек.

Изменение Конституции

Глава комитета Павел Крашенинников отметил, что эти поправки предложили члены рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, "исходя из изучения опыта работы верхних палат парламентов в различных странах". Депутат является одним из со-председателей этой группы. Среди соавторов поправок сам Крашенинников, сенаторы Андрей Клишас, Константин Косачев, депутаты Думы Андрей Макаров, Ярослав Нилов и другие.

"Согласно поправке, в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации - после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации", - сказал он, комментируя первую из инициатив.

Он объяснил, что делать бывших глав государства сенаторами целесообразно, "поскольку люди, занимавшие такой пост, имеют колоссальный опыт и знания, что может приносить очевидную пользу в рамках работы Совета Федерации".

Совет Федерации "является органом федеральной власти в России, который не имеет сроков полномочий, а функционирует в системе ротации", напомнил депутат.

"В его ведение входят не только законодательные и представительные функции, но и важные кадровые вопросы, решения в области безопасности. Поэтому укрепление федеральной составляющей, в том числе за счет представителей РФ в лице выдающихся государственных и общественных деятелей, будет отвечать целям и задачам верхней палаты парламента", - пояснил Крашенинников.

Вторая поправка предусматривает увеличение с 17 до 30 человек "президентской квоты" - сенаторов, которых назначает президент страны. Семерых из них предлагается назначать пожизненно с учетом их "выдающихся заслуг перед страной в сфере государственной и общественной деятельности", разъяснил Павел Крашенинников. По его словам, "это могут быть, к примеру, выдающиеся ученые, врачи, деятели культуры, общественные деятели".

"Для остальных представителей Российской Федерации в верхней палате парламента предлагается установить срок полномочий шесть лет, - добавил депутат.

Хроника 15 января – 12 февраля 2020 годаИзменение Конституции
Госдума Совет Федерации Павел Крашенинников Андрей Клишас

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