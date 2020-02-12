Уволен тюменский следователь, праздновавший свое повышение под "АУЕ"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Следователь следственного управления СКР по Тюменской области, который с коллегами отмечал свое повышение под возгласы "АУЕ" и "Жизнь ворам", уволен из органов.

Как сообщается на сайте ведомства, следователь уволен за нарушение присяги сотрудника СК.

Ранее в СМИ и соцсетях появилось видео в честь повышения в звании одного из сотрудников регионального СУ СКР, на нем один из присутствующих (по данным местных СМИ, это директор охранного агентства) произносит: "Жизнь ворам" и "АУЕ".

По данному факту видео была начата служебная проверка.

Неформальное молодежное сообщество АУЕ ("арестантский уклад един"), члены которого пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия, требуют соблюдения "воровского кодекса", собирают деньги на так называемый общак, устанавливают параллельную структуру власти по аналогии со взрослым преступным миром.