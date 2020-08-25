МВД предупредило о превращении участников запрещенного "АУЕ" в "боевые единицы" протеста

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Участники запрещенного в России экстремистского движения "АУЕ" ("Арестантское уголовное единство") могут быть использованы для организации массовых беспорядков и протестных акций, предупредили в МВД.

Об этом на круглом столе в Общественной палате заявил врио замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Сергей Кравчук.

По его словам, при определенном руководстве такие группы "могут стать боевой единицей для проведения протестных акций, массовых беспорядков, как мы видели в Москве в прошлом году, преступлений экстремистской направленности".

Он отметил, что МВД сейчас занимается блокировкой доступа к материалам "АУЕ-направленности". Только с начала 2020 года ведомство вместе с Роскомнадзором и Генпрокуратурой ограничило доступ "к более чем 30 000 материалам и интернет-ресурсам", сказал Кравчук. Однако "при общем снижении детской преступности на протяжении пяти лет доля участников групповых преступлений остается неизменной - около 45%", запрет вредного контента он назвал только "половиной дела".

"Отвлекая и вытягивая несовершеннолетних из интернета с негативной информацией, необходимо заполнять создавшийся вакуум и дать им взамен интересное и увлекательное", - призвал он.

"Сегодня мы отмечаем лишь отдельную практику общественных организаций, молодежных блогеров и граждан с активной жизненной позицией по наводнению сети интернет позитивной информацией, но этого недостаточно. Нужна точечная замена, когда подросток кликает на сайт, например, с тематикой "АУЕ", и должен попадать не на заблокированную страницу, а на сайт-заместитель, типа "анти-АУЕ"", - сказал Кравчук.

Верховный суд запретил движение "АУЕ" 17 августа по иску генпрокурора Игоря Краснова. Суд назвал движение хорошо структурированной и управляемой молодежной организацией, и отметил, что его участники совершали экстремистские правонарушения, а устраивали массовые беспорядки.

"АУЕ" также может расшифровываться как "арестантский уклад един". Последователи этой субкультуры пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные "понятия".

Популярность "АУЕ" среди молодежи привела к росту преступности среди несовершеннолетних, считают в МВД. В ведомстве в 2019 году была создана специальная оперативная группа, занимающаяся противодействием экстремизму в интернете и соцсетях. Одной из основных задач, поставленных перед ней была борьба с "АУЕ".