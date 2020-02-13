Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:58

В Кремле не видели фотографий застолья с участием осужденного за убийство Немцова

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не знакомы с публикациями в интернете фотографий, на которых осужденный за убийство оппозиционного политика Бориса Немцова Заур Дадаев сидит в компании, участвуя в застолье в колонии.

На вопрос журналистов, видели ли в Кремле эти снимки, и просьбу прокомментировать эти публикации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "К сожалению, не видели".

Он попросил при этом журналистов присылать ему с утра ссылки на подобные публикации. "Вы все время что-то находите в интернете, что я первый раз слышу и первый раз видел", - добавил Песков.

Ранее в соцсетях появились фотографии Заура Дадаева за богато накрытым столом. Сообщалось, что снимки были взяты со страницы одного из пользователей соцсети "Вконтакте" и датированы июлем 2018 года, на тот момент осужденный уже отбывал наказание в колонии.

Дмитрий Песков Заур Дадаев

Новости по теме

Новости

В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

Медиаменеджеру Солопову предложили возглавить "Ведомости"

Правительство рассмотрит проект закона о "гаражной амнистии"

Правительство рассмотрит проект закона о "гаражной амнистии"

Мишустин признал, что ипотека остается слишком дорогой для россиян

Мишустин признал, что ипотека остается слишком дорогой для россиян

Борис Минц заочно арестован по делу о растрате 34 млрд рублей

На российском рынке пива сменился лидер

На российском рынке пива сменился лидер

Ростовского ученого Темирева приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Ростовского ученого Темирева приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Суд оправдал красноярца, обвиняемого в убийстве своей прабабушки

Роспотребнадзор через суд потребовал вернуть беглянку из больницы Боткина

Роспотребнадзор через суд потребовал вернуть беглянку из больницы Боткина

В Мосгордуме сменится руководитель аппарата

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');