В Кремле не видели фотографий застолья с участием осужденного за убийство Немцова

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не знакомы с публикациями в интернете фотографий, на которых осужденный за убийство оппозиционного политика Бориса Немцова Заур Дадаев сидит в компании, участвуя в застолье в колонии.

На вопрос журналистов, видели ли в Кремле эти снимки, и просьбу прокомментировать эти публикации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "К сожалению, не видели".

Он попросил при этом журналистов присылать ему с утра ссылки на подобные публикации. "Вы все время что-то находите в интернете, что я первый раз слышу и первый раз видел", - добавил Песков.

Ранее в соцсетях появились фотографии Заура Дадаева за богато накрытым столом. Сообщалось, что снимки были взяты со страницы одного из пользователей соцсети "Вконтакте" и датированы июлем 2018 года, на тот момент осужденный уже отбывал наказание в колонии.