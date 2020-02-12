Суд постановил перевести убийцу Немцова из иркутской колонии в тюрьму на три года

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Иркутска удовлетворил представление начальника исправительной колонии № 3 о переводе в тюрьму Заура Дадаева, осужденного за убийство политика Бориса Немцова, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

Дадаева переведут из колонии строгого режима в тюрьму на три года, после этого остаток срока осужденный снова будет отбывать в колонии строгого режима, сказал представитель суда.

Постановление суда не вступило в законную силу, оно обжаловано в Иркутском областном суде, отметил собеседник агентства. В облсуде "Интерфаксу" сообщили, что апелляционная жалоба на это судебное решение поступила к ним сегодня, 12 февраля.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года назначил Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства Немцова, наказание в виде 20 лет лишения свободы. Фигуранты, признанные присяжными соучастниками убийства, получили сроки от 11 до 19 лет.

В настоящее время все осужденные отбывают наказания в различных исправительных колониях. Дадаев был этапирован в колонию строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в Иркутске (ИК-3).

В сентябре 2018 года Дадаева из-за злостного нарушения порядка перевели на один год из иркутской колонии N3 в исправительную колонию N2 в Ангарске, где поместили в единое помещение камерного типа.