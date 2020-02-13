Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:58

Краснокнижного зубра перевезли во Владимирскую область из ликвидированного зоопарка

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Европейского зубра - обитателя ликвидированного нижегородского зоопарка "Мишутка" - перевезли на новое местожительство в национальный парк "Мещера" во Владимирской области.

Мэрия Нижнего Новгорода сообщает, что в зоопарке животное находилось в тесном вольере, который предназначен для показа животного посетителям, в национальном парке он попал в условия, максимально приближенные к естественным.

Зубру 12 лет, десять из них он провел в нижегородском зоопарке.

В свою очередь нацпарк "Мещера" сообщает, что зубр прибыл накануне в демонстрационный вольерный комплекс в деревне Савинская.

"С первых секунд он вёл себя спокойно, сразу нашёл себе корм - сухие ветки молодой березки. Уходя вглубь леса, он повалил молодую сосну, тем самым показав, кто здесь хозяин", - написали сотрудники нацпарка.

В настоящее время в мире насчитывается 7,5 тыс. особей европейского зубра. Вид занесен в Красную книгу России.

Нижегородский зоопарк "Мишутка" был закрыт в прошлом году в связи с тем, что на территории парка, где он находится, запрещена деятельность по ведению ботанических садов, зоопарков, государственных заповедников и национальных парков. В связи с этим "Мишутка" в настоящее время передает животных в другие зоопарки и заповедники России. Так, некоторые его обитатели, например, гималайская медведица и желтые мангусты, переехали в другой нижегородский зоопарк - "Лимпопо".

Владимирская область Нижний Новгород

Новости

Суд оштрафовал Twitter на 4 млн руб. за отказ локализовать базы данных россиян в РФ

Экс-глава Махачкалы освобожден из-под стражи

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17

В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

Медиаменеджеру Солопову предложили возглавить "Ведомости"

Правительство рассмотрит проект закона о "гаражной амнистии"

Правительство рассмотрит проект закона о "гаражной амнистии"

Мишустин признал, что ипотека остается слишком дорогой для россиян

Мишустин признал, что ипотека остается слишком дорогой для россиян

Борис Минц заочно арестован по делу о растрате 34 млрд рублей

На российском рынке пива сменился лидер

На российском рынке пива сменился лидер

Ростовского ученого Темирева приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Ростовского ученого Темирева приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');