Краснокнижного зубра перевезли во Владимирскую область из ликвидированного зоопарка

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Европейского зубра - обитателя ликвидированного нижегородского зоопарка "Мишутка" - перевезли на новое местожительство в национальный парк "Мещера" во Владимирской области.

Мэрия Нижнего Новгорода сообщает, что в зоопарке животное находилось в тесном вольере, который предназначен для показа животного посетителям, в национальном парке он попал в условия, максимально приближенные к естественным.

Зубру 12 лет, десять из них он провел в нижегородском зоопарке.

В свою очередь нацпарк "Мещера" сообщает, что зубр прибыл накануне в демонстрационный вольерный комплекс в деревне Савинская.

"С первых секунд он вёл себя спокойно, сразу нашёл себе корм - сухие ветки молодой березки. Уходя вглубь леса, он повалил молодую сосну, тем самым показав, кто здесь хозяин", - написали сотрудники нацпарка.

В настоящее время в мире насчитывается 7,5 тыс. особей европейского зубра. Вид занесен в Красную книгу России.

Нижегородский зоопарк "Мишутка" был закрыт в прошлом году в связи с тем, что на территории парка, где он находится, запрещена деятельность по ведению ботанических садов, зоопарков, государственных заповедников и национальных парков. В связи с этим "Мишутка" в настоящее время передает животных в другие зоопарки и заповедники России. Так, некоторые его обитатели, например, гималайская медведица и желтые мангусты, переехали в другой нижегородский зоопарк - "Лимпопо".