Нижегородские депутаты выделили зоопаркам 1,5 млн рублей на корм для животных

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты думы Нижнего Новгорода на заседании поддержали выделение субсидии двум нижегородским зоопаркам, сообщает пресс-служба думы.

Будет выделено 1,5 млн рублей из средств резервного фонда будет на субсидию зоопаркам "Мишутка" и "Лимпопо".

Кроме того, 2 млн рублей из резервного фонда будет выделено муниципальному предприятию "Автозаводский парк" на выплату зарплаты.

В середине апреля крупнейший в Нижнем Новгороде частный зоопарк "Лимпопо", в котором содержится около 1,5 тыс. животных, обратился к неравнодушным гражданам с просьбой о помощи, подчеркивая, что ситуация с содержанием питомцев в зоопарке "близка к критической". За один вечер нижегородцы собрали около 300 тыс. рублей.

Старейший нижегородский зоопарк "Мишутка" был закрыт в прошлом году в связи с тем, что на территории парка, где он находится, запрещена деятельность по ведению ботанических садов, зоопарков, государственных заповедников и национальных парков. В связи с этим "Мишутка" в настоящее время передает животных в другие зоопарки и заповедники России.