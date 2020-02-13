Подмосковные депутаты предложили более 30 поправок в Конституцию

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Московская областная дума направила в Госдуму и Совет Федерации письмо с предлагаемыми поправками в Конституцию России, сообщили в пресс-центре регионального парламента.

"В документ вошли 34 предложения, которые были ранее озвучены на общественных слушаниях, а также те, которые поступали в региональный парламент после обсуждений", - приводит пресс-служба слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Депутаты предложили индексировать пенсии и социальные пособия не реже двух раз в год, с превышением уровня инфляции; внести изменения в 42-ю статью, которая гарантирует гражданам право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, с дополнением о том, что сведения должны быть также и общедоступными; расширить функции Центрального банка России по обеспечению условий экономического роста и занятости населения; запретить двойное гражданство не только у руководителей федеральных государственных органов, но и у их супругов и несовершеннолетних детей.

"Еще одна из важных поправок касается закрепления в Конституции права граждан участвовать в управлении общественными финансами, прежде всего, в рамках местного самоуправления. Мы считаем, что мнение граждан обязательно должно учитываться при формировании бюджетов муниципальных образований. Это может происходить, в том числе, с помощью практики народного бюджетирования", - добавил Брынцалов.

В начале февраля председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников говорил, что предложений по поправкам в Конституцию поступает настолько много, что в рабочей группе, занимающейся этим вопросом, решили разбить все получаемые инициативы по пяти тематическим блокам.