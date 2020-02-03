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Рабочая группа получила около 300 предложений по поправкам в Конституцию

Предложенные поправки в основной закон поделят на пять тематических блоков

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Инициативы, поступающие в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, ввиду их большого количества распределяются по пяти специализированным блокам, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью "Российской газете".

"Поскольку общественный отклик очень велик и растет день ото дня, - сейчас общее число предложений на рассмотрении рабочей группы уже около 300, - на очередном заседании было принято важное организационное решение. Созданы пять специализированных тематических подгрупп. Это, в частности, блок социальных вопросов, науки и культуры; блок по международному праву; блок по судебной власти и прокуратуре; по федеральным органам законодательной и исполнительной власти; по вопросам местного самоуправления и единству публичной власти", - сказал Крашенинников.

Он уточнил, что члены рабочей группы могут принимать участие в дискуссиях нескольких или всех подгрупп.

"Скажем, подгруппа по международному праву, которую курируют Константин Косачев и Вячеслав Никонов, заседала накануне до позднего вечера, другие подгруппы тоже активно ведут обсуждения. Время еще есть, но его осталось не так много. Во вторник 4 февраля на общем заседании нам необходимо обсудить ряд подготовленных текстов с предлагаемыми поправками и выработать по ним консолидированное решение, чтобы доложить президенту. После принятия решения часть из них будет внесена в Госдуму на рассмотрение", - пояснил депутат.

По его словам, на данный момент члены рабочей группы инициировали более 170 предложений. Также их собирают от граждан и организаций "по всей стране" и получают через электронную приемную Общественной палаты РФ.

"Все предложения обобщаются и распределяются по блокам - в соответствии с темами и главами Конституции", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 20 января внес в Госдуму законопроект о поправке к Конституции, который 23 января был единогласно принят депутатами в первом чтении. Законопроект предусматривает поправки в 22 статьи Конституции РФ, нацеленные на реализацию предложений, озвученных президентом Путиным в послании Федеральному Собранию 15 января.

Хроника 15 января – 03 февраля 2020 годаИзменение Конституции
Павел Крашенинников Госдума

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