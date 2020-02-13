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После смерти ребенка с орфанным заболеванием возбуждено дело против чиновников

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту смерти в Красноярской краевой больнице двухлетнего мальчика со спинальной мышечной атрофией. По версии следствия, ребенка не обеспечили необходимым ему лекарством Нусинерсен (Спинраза), сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Дело возбуждено по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности, повлекшей по неосторожности смерть, сообщили в управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, врачебная комиссия назначила ребенку этот препарат в связи со врожденным заболеванием. "В тоже время неустановленные должностные лица Министерства здравоохранения Красноярского края отказались закупать данный препарат, сославшись на отсутствие финансирования", - говорится в пресс-релизе.

Ребенок не получил должного лечения и умер из-за халатности чиновников, считает следствие. Кто именно виноват, следователи еще не выяснили.

Прокуратура добавила, что Спинразу не получили два ребенка, это установила проверка. Надзорное ведомство в связи с этим внесло представление в адрес главы краевого Минздрава и потребовало немедленно обеспечить больных спинальной мышечной атрофией необходимыми им лекарствами бесплатно.

Ребенок умер 30 января. В инстаграме его родителей говорится, что у него есть брат, который также страдает спинальной мышечной атрофией.

Красноярский край Хакасия СКР

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