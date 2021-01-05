Путин объявил о создании фонда помощи детям с орфанными заболеваниями

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин объявил о создании фонда для помощи детям с орфанными заболеваниями, который будет наполняться за счет налогов на доходы для физических лиц свыше 5 млн рублей в год.

"У меня на столе лежит проект указа о создании фонда - мы договаривались об этом - поддержки детей с тяжелым и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе, редкими, так называемыми орфанными заболеваниями", - сказал он на совещании по вопросам социальной защиты населения.

"Мы решили назвать этот фонд "Круг добра", - добавил президент.

Он напомнил, что этот фонд будет наполняться за счет средств, которые будут получены в результате повышения НДФЛ для доходов свыше 5 млн рублей в год.