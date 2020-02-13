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Путин счел "серьезным вызовом" поступление 500 предложений о поправках в Конституцию

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ поступило более 500 предложений об изменении Основного закона, что стало серьезным вызовом, заявил президент РФ Владимир Путин.

Изменение Конституции

Глава государства на встрече с рабочей группой подчеркнул, что в процессе работы над поправками "чрезвычайно важно выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую, но при этом не выхолостить то, что было создано большим трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы времени, сегодняшнего дня".

Президент выразил уверенность, что именно такие вопросы и будут рассматриваться на встрече в четверг. Путин пояснил, что некоторые вещи в прежние годы было невозможно закрепить ни в Конституции, ни в федеральных законах.

"Скажем, не было такого распространения интернета, еще много всего не было. Не было и такого состояния, в котором сейчас находится наша страна. Нам было сложно формулировать некоторые вещи, особенно связанные с суверенитетом страны или местом нашей страны в мире", - заметил президент. Путин отметил, что в то время власти не могли обеспечить населению и социальные гарантии, так как экономика была в сложном состоянии.

Владимир Путин

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