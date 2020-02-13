Совет Думы 17 февраля рассмотрит перенос второго чтения поправок в Конституцию

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Совет Думы 17 февраля рассмотрит вопрос о продлении срока подачи поправок к Конституции перед вторым чтением соответствующего законопроекта, сказал спикер палаты Вячеслав Володин. Пока действует решение, что поправки можно вносить до 14 февраля.

Такая возможность обсуждалась в четверг на встрече рабочей группы по подготовке поправок с президентом Владимиром Путиным.

"Депутаты поддержат предложение президента, - сказал спикер. - Мы видим - большое количество поправок поступает. Дополнительное время позволит более качественно проработать предложения".

Отложить второе чтение президента попросила сопредседатель группы Талия Хабриева. Она отметила, что предложений по поправкам поступает много, их уже больше 500 и группе было бы хорошо поработать еще от десяти до четырнадцати дней.

Путин отметил, что затягивать "непрекращающееся удовольствие получать от обсуждения всяких возможных вещей" не стоит, но отложить второе чтение можно, поскольку сроков нет, никто никого не торопит.

Президентский законопроект о поправке в Конституцию был внесен в Думу 20 января. 23 февраля он прошел первое чтение. Предполагалось, что второе чтение пройдет 11 февраля, но эту дату уже пришлось один раз перенести из-за большого количества поступивших предложений.