Апелляционный суд 14 февраля вновь рассмотрит вопрос о законности содержания Цуркан в СИЗО

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве в пятницу, 14 февраля, повторно рассмотрит жалобы защиты на продление ареста до середины марта обвиняемой в шпионаже бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, которая ранее была освобождена из СИЗО по решению апелляции, но возвращена под стражу кассационным судом.

"Мы надеемся, что апелляционный суд примет единственное законное и справедливое решение, освободив нашу подзащитную из-под ареста", - сказал "Интерфаксу" адвокат Цуркан, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Первый апелляционный суд 16 января по жалобам защиты отменил решение Мосгорсуда, продлившего в конце 2019 года Цуркан срок ареста до 14 марта, изменив ей меру пресечения на запрет определенных действий.

Генпрокуратура не согласилась с решением апелляционной инстанции и обжаловала его в кассационный суд, который 7 февраля пришел к выводу об ошибочности выводов нижестоящего суда и направил дело на новое апелляционное рассмотрение, при этом снова поместив Цуркан под стражу.

Как следует из кассационного определения, апелляционная инстанция ошибочно посчитала, что следователь не предоставил в установленный срок - за 30 дней до истечения предельного 18-месячного срока ареста Цуркан - ей самой и ее адвокатам материалы уголовного дела для ознакомления, на что во всех инстанциях указывала защита.

Накануне защита Цуркан обжаловала решение кассационного суда в Верховный суд РФ.

Следствием ФСБ Цуркан обвиняется в шпионаже. Она была задержана и арестована летом 2018 года.

Как рассказывал "Интерфаксу" адвокат Павлов, по версии следствия, бывший топ-менеджер "Интер РАО" 16 августа 2004 года "стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой", после чего 21 апреля 2015 года "в Москве получила электронную версию проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года "передала этот документ спецслужбе Молдовы".

Вину Цуркан не признает. Защита настаивает на фальсификации доказательств следствия.