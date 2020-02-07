Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:24

Суд вернул Цуркан под арест по делу о шпионаже

Суд вернул Цуркан под арест по делу о шпионаже
Член правления "Интер РАО" Карина Цуркан
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU -Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение апелляционного суда, освободившего из-под стражи бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже.

Суд удовлетворил кассационное представление заместителя генерального прокурора Коржинека и отменил постановление Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 16 февраля 2020 года в отношении Цуркан. Об этом говорится в определении кассационного суда.

Обвиняемую взяли под стражу в зале суда.

Согласно решению кассационного суда, апелляционные жалобы защиты на решение Мосгорсуда, который в конце прошлого года продлил ей срок содержания под стражей до 14 марта, направлены на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. До этого времени, решил кассационный суд, обвиняемая должна находиться под арестом.

Как следует из определения кассационного суда, апелляционная инстанция, изменившая Цуркан меру пресечения с ареста на запрет определенных действий, ошибочно пришла к выводу о том, что следователь не предоставил в установленный срок обвиняемой и ее адвокатам материалы уголовного дела для ознакомления, на чем в Мосгорсуде и в апелляционном суде настаивала защита.

Следствием ФСБ Цуркан обвиняется в шпионаже (статья 276 УК РФ). Она была задержана и арестована летом 2018 года.

Как рассказывал "Интерфаксу" адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов, по версии следствия, бывший топ-менеджер "Интер РАО" 16 августа 2004 года "стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой", после чего 21 апреля 2015 года "в Москве получила электронную версию проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года "передала этот документ спецслужбе Молдовы".

Вину Цуркан не признает. Защита настаивает на фальсификации доказательств следствия.

После освобождения Цуркан из-под стражи в январе 2020 года Павлов отмечал, что она стала первой в новейшей истории России обвиняемой в шпионаже, кому арест был смягчен на более мягкую меру пресечения.

Интер РАО Карина Цуркан Молдавия

Новости по теме

Новости

ЦБ снизил ключевую ставку до 6% годовых

Замначальника Генштаба РФ задержан по делу о хищении 6,7 млрд руб.

Замначальника Генштаба РФ задержан по делу о хищении 6,7 млрд руб.

В Белоруссии запретили опасные российские конфеты Fruzzy Duo

Экс-министра по делам Северного Кавказа назначили замглавы Минэкономразвития

В Екатеринбурге 60 здоровых китайцев изолировали на карантин

ФАС выявила повсеместное завышение цен на медицинские маски

Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

Следователя по делу об убийстве главы ингушского Центра "Э" взяли под госзащиту

Путин поручил выплатить ветеранам войны 75 тыс. руб. к 75-летию Победы

Мишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG

Мишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG
Новый коронавирус в Китае

Российских заключенных привлекли к пошиву медицинских масок

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');