Страховщики поддержали разрыв "связки" диагностической карты с полисом ОСАГО

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Эксперты транспортной отрасли, представители госведомств и автостраховщики обсуждают перспективы отказа от увязки сроков прохождения техосмотра (ТО) с приобретением полиса ОСАГО, которая установлена законодателями в настоящее время, сообщил "Интерфаксу" заместитель исполнительного директора Российский союз автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

Он напомнил, что "сегодня водители, у которых истек срок действия диагностической карты автомобиля, не могут приобрести полис ОСАГО на новый срок". Он добавил, что в свою очередь без полиса страхования ответственности водители не имеют права выезжать на дороги.

"В стране с 8 июня этого года вступает в силу новый закон о техосмотре. Его положения обеспечивают дополнительный контроль в сфере проведения техосмотра на автотранспорте. Это позволяет безболезненно отказаться от увязки сроков прохождения ТО с фактом выдачи полисов ОСАГО водителям", - считает Ефремов. Он пояснил, что "новый закон о техосмотре и изменения в КоАП, связанные с ним, устанавливают штрафные санкции к водителю за отсутствие актуальной диагностической карты автомобиля в размере 2 тыс. рублей, проверка автомобилей на наличие действующих карт у водителей может осуществляться с помощью камер видеонаблюдения на дорогах". "Таким образом, дополнительный контроль страховщика за сроками действия диагностических не очень нужен", - считает Ефремов.

Представитель РСА сообщил агентству, что "в настоящее время идет активная работа государственных ведомств над нормативными актами, которые должны дополнять закон, страховщики в обсуждениях участвуют. В числе ответственных ведомств - Минтранс, Минэкономразвития, Минпромторг, ФАС и ГИБДД. Этими структурами готовятся правительственные и ведомственные постановления и акты. Работа идет трудно, времени мало, ряд положений разных документов требует взаимоувязки, дискуссии участниками рабочих встреч ведутся интенсивно".

Предложения МВД и ГИБДД

"Так, в проекте поправок в правила прохождения ТО, который подготовлен МВД, ГИБДД получает право аннулировать диагностическую карту с результатами техосмотра, если выяснится, что машина диагностику на пункте ТО не проходила или техосмотр прошел с нарушениями. Допустим, нарушения выявлены, карта аннулирована. О факте блокировки диагностической карты представители ГИБДД сообщают страховщику ОСАГО. А у него ни по какому закону нет полномочий как-то действовать. Если полномочия страховщика потребуется определять, это делается поправками в закон, а времени на их разработку и принятие изменений не остается. Сегодня автостраховщик проверяет актуальность техосмотра только при возобновлении полиса ОСАГО, других полномочий у него нет. Если разорвать установленную в последние годы взаимосвязь техосмотра и ОСАГО, сразу уйдет целый ряд проблем", - считает представитель РСА.

Заместитель генерального директора "Ингосстраха" Илья Соломатин также высказал "Интерфаксу" сомнение относительно возможности страховой компании влиять на водителя после блокировки диагностической карты. "В Германии действует другой порядок "увязки" двух документов. Там просроченный документ о прохождении ТО позволяет блокировать действие полиса "автогражданки", но это право дано законодательством", - сказал Соломатин. (Выезд на дорогу без полиса "автогражданки" в Германии влечет уголовную ответственность по законам страны - ИФ).

Что готовят другие ведомства

С апреля этого года, по словам Ефремова, когда большинство проектов нормативных актов к закону будет опубликовано, "можно будет говорить об их сочетаемости. Например, ФАС России готовит новую формулу расчета тарифов, прежний порядок устарел, а новый должен учитывать интересы потребителей и операторов ТО в регионах - бизнес не может работать в минус, это еще предстоит обсуждать экспертам. Кроме того, Минтранс готовит порядок проведения техосмотра и порядок контроля за проведением ТО, другими ведомствами готовятся требования к техническому оснащения пункта техосмотра, требования к самим экспертам ТО, требования к оборудованию. Поскольку ГИБДД теперь напрямую контролирует прохождение ТО автобусным транспортом, там тоже готовятся изменения порядка проведения ТО и порядка контроля".

Для РСА, по словам Ефремова, остается наиболее болезненным требование нового закона о ТО о проведении перелицензирования всех операторов техосмотра в стране за 1 год.

Выездные проверки операторов

До вступления в силу закона остаются считанные месяцы. Зарегистрированных операторов в настоящее время насчитывается порядка 5 тыс. по всей стране. РСА не имеет физических возможностей и средств на проведение проверок всех операторов в короткий срок. Кроме того, если стоимость выездных проверок может быть заложена в цену аккредитации для операторов, она возрастет существенно для проверяемых, предположил представитель РСА.

"Союз предлагает ввести 2-летний переходный период, в течение которого союз имеет право, но не обязан проводить выездные проверки операторов. То есть в переходный период такие проверки могут совершаться, если у РСА недостаточно информации или есть сомнения в соответствии оператора заявленным в документах параметрам организации бизнеса. Эта позиция РСА доведена до представителей Минэкономразвития и ЦБ", - сказал Ефремов.

Еще одним вариантом развития событий, полагает заместитель исполнительного директора РСА, может стать перенесение срока вступления в силу закона на более поздний срок. Но этот вариант может рассматриваться, если анализ проектов нормативных актов выявит потребность в необходимости их доработки. Сфера организации техосмотра на автотранспорте - социально чувствительная, нововведения должны дисциплинировать участников отношений, но не навредить автовладельцам.