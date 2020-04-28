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Набиуллина попросила Госдуму временно разрешить получать полисы ОСАГО без техосмотра

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина попросила депутатов Госдумы принять временный закон о возможности выдавать полис ОСАГО автомобилисту, не прошедшему техосмотр, при условии, что он представит диагностическую карту после снятия карантинных ограничений.

Она предложила дать водителям возможность предъявить документ о пройденном техосмотре через месяц с момента продления полиса.

Речь об этом зашла на совещании о банковской деятельности под председательством спикера Вячеслава Володина.

Набиуллина сообщила депутатам, что ЦБ уже дал соответствующие рекомендации страховым компаниям на период введения ограничительных мер по передвижению в стране. Однако она считает, что для этого нужны изменения и на законодательном уровне.

Предоставить подтверждение пройденного техосмотра водители смогут через месяц с момента продления полиса ОСАГО.

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Банк России коронавирус Эльвира Набиуллина ОСАГО Вячеслав Володин Госдума

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