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Назначен врио руководителя Рособрнадзора

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Временно исполняющим обязанности руководителя Рособрнадзора стал бывший замглавы этого ведомства Анзор Музаев.

"Анзор Музаев 13 февраля 2020 года распоряжением правительства РФ 271-р назначен временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в четверг.

Прежний руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов в январе был назначен министром просвещения РФ.

Рособрнадзор Анзор Музаев

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