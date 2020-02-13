Назначен врио руководителя Рособрнадзора
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Временно исполняющим обязанности руководителя Рособрнадзора стал бывший замглавы этого ведомства Анзор Музаев.
"Анзор Музаев 13 февраля 2020 года распоряжением правительства РФ 271-р назначен временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в четверг.
Прежний руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов в январе был назначен министром просвещения РФ.