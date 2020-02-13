На голосование по поправкам в Конституцию не пригласят международных наблюдателей

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Международные наблюдатели не будут приглашены на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, сказала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

"Очевидно, что нет абсолютно никаких оснований ни для каких международных наблюдателей", - заявила Памфилова "Интерфаксу". Она пояснила, что "международные наблюдатели обусловлены международными обязательствами, которые Россия на себя берет в рамках ОБСЕ по проведению федеральных выборных кампаний".

"Общероссийское голосование к этому отношения не имеет к избирательным процессам, это внутренний вопрос", - подчеркнула Памфилова.

Ранее сегодня, 13 февраля, президент Владимир Путин согласился тем, что голосование должно быть организовано "на основе закона о выборах президента". Памфилова пояснила, что президент говорил именно о приближенной процедуре.

"Есть принципиальная разница между выборами и данным общероссийским голосованием. Речь идет только об идентичности процедур: привычные избирательные участки, привычное использование мобильного избирателя, не более того. Но если какие-либо иностранные международные эксперты проявят интерес, то мы возражать не будем и поделимся опытом", - сказала она.

Как ожидается, голосование по поправкам пройдет в апреле.