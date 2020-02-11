Источник допустил, что голосование по изменению Конституции пройдет 22 апреля

Этот день может быть объявлен выходным, Песков подтвердил, что это обсуждается

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Общенародное голосование по поправкам в Конституцию может пройти в среду 22 апреля, а этот день могут объявить выходным. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, близкий к рабочей группе, которая обсуждает и готовит поправки в Основной закон.

Он не исключил, что для объявления этого дня выходным придется принять отдельный закон.

22 апреля обсуждается как дата проведения голосования, в том числе в рабочей группе, но пока решения на этот счет не принято, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы проговаривали. Все варианты сейчас существуют. Наверное, разумно делать его выходным днем. Но это предложение, которое мы должны обсудить сейчас вместе с президентом", - сказал сопредседатель рабочей группы сенатор Андрей Клишас.

Ранее о том, что голосование, которое президент Владимир Путин назвал плебисцитом, может состояться 22 апреля, сообщили СМИ. До этого называлась и другая возможная дата голосования - 12 апреля.

4 февраля глава государства выражал надежду, что всю работу над поправками можно будет завершить "в здравые сроки", то есть, в три месяца с небольшим.

Путин предложил внести изменения в Конституцию 15 января и в тот же день создал рабочую группу по подготовке этих поправок. 20 января он внес в Госдуму уже готовый законопроект со всеми названными им поправками. 23 января документ был единогласно принят в первом чтении. Второе чтение планировалось на 11 февраля, однако Дума решила его перенести, поскольку поступило слишком много предложений о поправках.

13 февраля президент встретится с рабочей группой. Как говорил утром 11 февраля сопредседатель группы, депутат Павел Крашенинников, в думский комитет по госстроительству и законодательству поступило 138 поправок, а в рабочую группу - еще около 400.

Ранее во вторник главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что в рабочей группе обсуждают возможность обнулить все сроки действующего президента при вступлении в силу новой редакции Конституции. Он сослался на источники в группе. Сопредседатель группы Талия Хабриева заявила, что такого обсуждения не происходит.