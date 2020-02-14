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Владельцев здания XIX века, где находится бургерная сети Тимати, оштрафовали в Саратове

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Саратова оштрафовал собственника исторического здания, незаконно перекрасившего фасад, сообщает пресс-служба управления по охране культурного наследия региона в пятницу.

По информации местных СМИ, в доме на Чапаева, 67 располагается бургерная сети Black Star Burger, совладельцем которой является Тимур Юнусов (Тимати).

В октябре прошлого года в управление обратились жители дома по улице Чапаева, 67 - постройки 1890-х годов, являющейся объектом культурного наследия. Они сообщили, что на здании ведутся ремонтные работы, говорится в сообщении. Проверка показала, что собственники изменили облик фасада, перекрасив его в серый цвет со стороны улиц Чапаева и Киселева.

"Данные работы являются несанкционированными. Разрешения на производство работ не выдавалось",- отмечается в пресс-релизе.

При этом в Федеральном законе "Об объектах культурного наследия народов РФ" говорится, что "при содержании и использовании памятника лица, которым объект культурного наследия принадлежит на праве собственности, обязаны обеспечивать сохранность и неизменность его облика".

Управление по охране культурного наследия передало материалы проверки в Кировский суд Саратова. Собственнику здания был назначен административный штраф в 15 тыс. рублей дела по ч.1. ст 7.13 КоАП РФ.

Кроме того, владелец объекта обязан обратиться в лицензированную проектную организацию, разработать проектную документацию и до 15 августа предоставить ее на согласование в управление.

Саратов Тимати

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