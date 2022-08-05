Структура Тимати построит культурно-образовательный объект на Таганке

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Московские власти предоставят участок в Таганском районе ООО "Ракета Лимитед" - структуре хип-хоп исполнителя и бизнесмена Тимати (Тимура Юнусова), сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Земельный участок площадью 0,20 га предоставлен ООО "Ракета Лимитед" сроком на 5 лет для строительства объекта культуры и образования", - рассказала ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии столицы Анастасия Пятова.

Это участок по адресу Аристарховский переулок, владение 6/5. Площадь будущего объекта составит около 4750 кв.м, высота - не более 16 м, говорится в сообщении. Проект соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

По данным "Спарк-Интерфакс", учредитель ООО "Ракета Лимитед" - Тимур Ильдарович Юнусов, известный под псевдонимом Тимати.

Ранее стало известно, что ресторатор Антон Пинский и певец Тимур Юнусов станут владельцами кофеен Starbucks в России после ухода бренда из страны.

Год назад Юнусов зарегистрировал некоммерческую организацию дополнительного образования "XIII музыкальный альянс".