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По факту смертельного ДТП с грузовиком и "Газелью" завели уголовное дело

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту гибели шести человек в ДТП на трассе "Каспий" в Тамбовской области, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД региона.

Дело заведено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), отмечается в сообщении. По данным полиции, в 5 часов утра пятницы на 499-м км федеральной трассы Р-22 "Каспий" на границе Знаменского и Сампурского районов произошло лобовое столкновение двух автомобилей: грузопассажирской "Газели" с номерами Московского региона, в которой находилось шесть человек, и грузовика "Фотон" из Самарской области.

По предварительной версии, авария произошла из-за нарушений правил дорожного движения водителем "Газели", который выехал на "встречку". От удара "Газель" загорелась, шесть человек погибли на месте. Водитель грузовика "Фотон" доставлен в районную больницу с травмами различной степени тяжести.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Тамбовской области, в "Газели" находились жители Волгоградской области, детей среди погибших нет. Жертвы аварии были рабочими одной из строительных компаний, сообщали ранее в региональном управлении ведомства.

Тамбовская область Каспий МВД

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