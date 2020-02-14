Число жертв ДТП с "Газелью" достигло шести

Фото: МЧС РФ по Тамбовской области/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Число жертв столкновения грузовика и пассажирской "Газели" под Тамбовом достигло шести, сообщил замначальника областного управления МЧС Олег Ушаков. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Он напомнил, что ДТП произошло в ночь на 14 февраля, "Газель" загорелась, ее потушили в 5:36. После этого в "Газели" нашли шесть тел. Личности четверых установлены, остальных - пока нет.

"Погибшие - рабочие одной из строительных компаний, которые возвращались из Волгограда", - сказали в пресс-службе ГУ МЧС.

В СКР начали доследственную проверку по факту аварии.

По предварительным данным следствия, столкновение было лобовым. Оно произошло на 499-м километре трассы Р-22 вблизи села Павловка Сампурского района. Водитель "Газели" выехал на встречку и столкнулся с грузовиком "Фотон". Все, кто был в загоревшейся "Газели", погибли на месте.

Водитель "Фотона" попал в больницу. Детей среди погибших нет.