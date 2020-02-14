Все погибшие в массовом ДТП под Псковом оказались жителями Закарпатья

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Закарпатская областная государственная администрация подтверждает, что восемь погибших и один пострадавший в результате ДТП на трассе в Псковской области в России, произошедшего 13 февраля, были уроженцами области.

Как информирует пресс-служба Закарпатской ОГА в пятницу, пострадавший в ДТП украинец находится в больнице.

Как сообщалось, ночью 13 февраля около 00:30 в Пустошкинском районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo. В результате аварии погибли восемь и пострадал один гражданин Украины.