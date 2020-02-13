Восемь человек погибли в аварии с микроавтобусом под Псковом

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Микроавтобус попал в аварию в Псковской области, есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" источник в службе транспортного надзора региона.

"Водитель микроавтобус зарегистрированного в юрисдикции Украины, перевозивший предположительно граждан этой страны, не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритным грузовиком", - сказал источник.

Погибли 8 из 9 человек, находившихся в микроавтобусе. Водитель грузовика не пострадал.

Позднее в МВД "Интерфаксу" подтвердили гибель восьми человек.

"По предварительным данным, в 00.36 мск 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса "Мерседес" и большегруза. По имеющейся информации, в результате лобового столкновения погибли 8 человек: водитель и пассажир микроавтобуса", - сообщил сотрудник УМВД.

Также известно о двух пострадавших в результате аварии: водителе фуры и пассажире микроавтобуса.

По предварительным данным, погибшие - граждане Украины.