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Дерипаска отшутился в ответ на публикацию Financial Times об отмывании средств

Дерипаска отшутился в ответ на публикацию Financial Times об отмывании средств
Бизнесмен Олег Дерипаска
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Дерипаска высмеял версию Financial Times о том, что он якобы владел активами или отмывал средства в интересах президента РФ Владимира Путина, вспомнив в этой связи историю с авторучкой в Пикалево.

"Какие деньги? Он (Путин) мне ручку на 10 минут не доверил", - написал Дерипаска в своем телеграм-канале, саркастически комментируя информацию OFAC, изложенную в статье.

В конце 2008 года, в разгар мирового экономического кризиса, предприятия пикалевского технологического комплекса ("Пикалевский цемент", "БазэлЦемент-Пикалево" и "Метахим") остановились после того, как их собственники не смогли договориться о ценах на сырье и продукцию. Жители Пикалево перекрыли федеральную трассу Новая Ладога - Вологда, протестуя против остановки градообразующих предприятий, после чего в ситуацию вмешался Путин. В ходе совещания под председательством Путина, которое транслировалось в прямом эфире, Дерипаска по его требованию подписал от лица "БазЭла" контракт на поставку нефелинового концентрата. Тогда Путин и произнес ставшую знаменитой фразу, попросив "отдать авторучку".

Между тем Financial Times ссылается на письмо OFAC адвокатам Дерипаски. Ведомство, отвечающее за правоприменение в области санкций, мотивировало включение бизнесмена в "черный список" тем, что он был "одним из лиц, владеющих активами и отмывающих средства в интересах российского президента Владимира Путина".

В частности, OFAC утверждает, что в 2017 году Дерипаска решил отменить листинг группы "ГАЗ", чтобы скрыть эти факты.

"Очередная порция брехни", - написал Дерипаска, который уже почти два года, с апреля 2018 года, находится под санкциями США. В санкционном списке остается и группа "ГАЗ", хотя ограничения не вступили в полную силу.

Олег Дерипаска

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