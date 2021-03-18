"РусАл" купил Пикалевский глиноземный завод за $71 млн

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - "РусАл" купил ООО "Пикалевский глиноземный завод" (ПГЛЗ) за $71 млн, говорится в отчете компании по МСФО за второе полугодие 2020 года. Представитель "РусАла" объяснил, что сделка соответствует стратегии компании по увеличению самообеспеченности сырьем. Компания планирует развивать это предприятие.

ПГЛЗ до этого принадлежал бывшему гендиректору "Фосагро" Максиму Волкову, который после ухода из этой компании в 2013 году занялся развитием предприятий пикалевского комплекса, составляющих единую производственную цепочку. Он выкупил "Пикалевскую соду" у "Фосагро", а Пикалевский глиноземный завод (тогда "БазэлЦемент-Пикалево") - у "Базового элемента" Олега Дерипаски. Еще одно предприятие - "Пикалевский цемент", потребляющее нефелиновый шлам и другие виды сырья Пикалевского глиноземного завода, входит в "Евроцемент груп" Филарета Гальчева.

Разногласия по стоимости сырья между "Базэлом" и собственниками других заводов пикалевского комплекса в 2008-2009 годах. привели к остановке градообразующих предприятий Пикалева в разгар глобального экономического кризиса. Жители Пикалева тогда перекрыли федеральную трассу Новая Ладога - Вологда, протестуя против остановки заводов. В ситуацию вмешался тогдашний премьер-министр Владимри Путин. На совещании под его председательством Олег Дерипаска по его требованию подписал от лица "БазЭла" контракт на поставку нефелинового концентрата.

На момент продажи Волкову завод был убыточным, в 2013 году его убытки составили 134 млн рублей при выручке 5 млрд рублей. Прибыльным завод стал в 2017 году.

В четвертом квартале ПГЛЗ выпустил 67 тысяч тонн глиноземы, эти результаты включены в показатели "РусАла".

Всего "РусАл" в прошлом году выпустил 8,18 млн тонн глинозема, что на 4% выше итога 2019 года. Из них на отечественный глинозем (Богословский глиноземный комбинат, Ачинский глиноземный комбинат, Уральский глиноземный завод) пришлось около 36%. Основные глиноземные активы компании - ирландский завод Aughinish и Николаевский глиноземный завод (Украина).