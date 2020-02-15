Под Тулой восемь студентов отравились распыленным в общежитии веществом

По словам источника, там произошел конфликт с участием иностранных студентов и сотрудников общежития

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Новомосковске Тульской области восемь студентов одного из учебных заведений попали в больницу в результате отравления неизвестным веществом, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев.

"В ночь на субботу в общежитии химико-технологического института произошел конфликт между студентами и работниками общежития. Кто-то из студентов распылил баллончик с неизвестным веществом, в результате чего восемь человек почувствовали себя плохо и были госпитализированы в местную больницу", - сказал Ярцев.

Он отметил, что конфликт произошел на бытовой почве, без драки и применения оружия. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что в конфликте участвовали иностранные студенты, а также двое сотрудников общежития.