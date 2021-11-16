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Двое взрослых и двое детей отравились угарным газом в Туле

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы в Туле начали доследственную проверку по факту отравления угарным газом двух взрослых и двух детей, сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Следователи совместно с представителями газовой службы провели осмотр квартиры на улице Железнодорожной, где проживала семья, назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет установлено, что стало причиной возможного превышения концентрации угарного газа в жилом помещении.

Дети трех и пяти лет в сопровождении матери госпитализированы, их жизни в настоящий момент ничего не угрожает.

По информации прокуратуры региона, предварительно причиной инцидента стало нарушения порядка эксплуатации газового оборудования.

"В настоящее время обстоятельства случившегося выясняют сотрудники прокуратуры и следственного отдела по Зареченскому району Тулы. Также будет дана оценка деятельности газовой службы при осуществлении обслуживания газового оборудования. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

В пресс-службе АО "Тулагоргаз" сообщили, что сотрудниками газовой службы после случившегося была проведена проверка.

"В ходе обследования нарушений в работе газоиспользующего оборудования и механических вытяжных систем не обнаружено. Образование угарного газа отсутствует", - говорится в сообщении.

Тула Тулагоргаз

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