Двое взрослых и двое детей отравились угарным газом в Туле
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы в Туле начали доследственную проверку по факту отравления угарным газом двух взрослых и двух детей, сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СКР по региону.
Следователи совместно с представителями газовой службы провели осмотр квартиры на улице Железнодорожной, где проживала семья, назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет установлено, что стало причиной возможного превышения концентрации угарного газа в жилом помещении.
Дети трех и пяти лет в сопровождении матери госпитализированы, их жизни в настоящий момент ничего не угрожает.
По информации прокуратуры региона, предварительно причиной инцидента стало нарушения порядка эксплуатации газового оборудования.
"В настоящее время обстоятельства случившегося выясняют сотрудники прокуратуры и следственного отдела по Зареченскому району Тулы. Также будет дана оценка деятельности газовой службы при осуществлении обслуживания газового оборудования. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
В пресс-службе АО "Тулагоргаз" сообщили, что сотрудниками газовой службы после случившегося была проведена проверка.
"В ходе обследования нарушений в работе газоиспользующего оборудования и механических вытяжных систем не обнаружено. Образование угарного газа отсутствует", - говорится в сообщении.