Задымление на руднике в Белгородской области привело к эвакуации горняков

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Шахтеров одного из рудников в Белгородской области эвакуируют из-за задымления, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

На поверхность выведены 76 горняков, сказал он.

По информации собеседника агентства, в забое пока остаются еще 19 человек.

Как рассказал источник, задымление случилось на глубине 400 метров в шахте железорудного рудника в поселке городского типа Яковлево. По предварительным данным, оно произошло в вентиляционном отсеке в результате замыкания, отметил он.